Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Брюссель в пятницу встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
«Стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также о вопросах региональной безопасности. Джоанэ выразил признательность за вклад Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и энергетическую безопасности Европы, а также высоко оценил активность Азербайджана в развитии сотрудничества в области военного образования и платформы совместимости», - отметили в министерстве.
В свою очередь Гасанов выразил признательность за поддержку НАТО территориальной целостности Азербайджана.
А. Мамедов
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