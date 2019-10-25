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Оборона 25.10.2019 19:42

Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Брюссель в пятницу встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также о вопросах региональной безопасности. Джоанэ выразил признательность за вклад Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и энергетическую безопасности Европы, а также высоко оценил активность Азербайджана в развитии сотрудничества в области военного образования и платформы совместимости», - отметили в министерстве.

В свою очередь Гасанов выразил признательность за поддержку НАТО территориальной целостности Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]