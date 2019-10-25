Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Брюссель в пятницу встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также о вопросах региональной безопасности. Джоанэ выразил признательность за вклад Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и энергетическую безопасности Европы, а также высоко оценил активность Азербайджана в развитии сотрудничества в области военного образования и платформы совместимости», - отметили в министерстве.

В свою очередь Гасанов выразил признательность за поддержку НАТО территориальной целостности Азербайджана.

А. Мамедов