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ТЭК 25.10.2019 19:43

Нефть стабильна и завершают неделю ростом, Brent у $61,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно вечером в пятницу и готовятся завершить неделю в положительной зоне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 составляет $61,7 за баррель, что на $0,03 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,27%) - до $56,36 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,7%.

Поддержку рынку на этой неделе оказали данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданное сокращение запасов нефти в стране, пишет агентство Bloomberg. В то же время слабая экономическая статистика усилила беспокойство по поводу ослабления спроса на нефть. Настроения инвесторов также омрачает продолжающийся торговый спор между США и Китаем.

Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться. Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]