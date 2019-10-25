Азербайджан и Кувейт подчеркнули необходимость проведения заседания межправкомиссии в ближайшее время

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу встретился с кувейтским коллегой Сабахом Халидом Аль Сабахом, сообщает МИД Азербайджана.
«Стороны обменялись мнениями по существующему сотрудничеству между двумя странами и перспективам расширения двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в рамках встречи стороны высоко оценили текущий уровень двусторонних политических отношений и отметили важность проведение в ближайшем будущем очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству.
Предыдущее заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Кувейтом прошло в январе 2013 года в Баку.
А. Мамедов
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