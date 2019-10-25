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Внешняя политика 25.10.2019 20:40

Азербайджан и Кувейт подчеркнули необходимость проведения заседания межправкомиссии в ближайшее время

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу встретился с кувейтским коллегой Сабахом Халидом Аль Сабахом, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями по существующему сотрудничеству между двумя странами и перспективам расширения двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках встречи стороны высоко оценили текущий уровень двусторонних политических отношений и отметили важность проведение в ближайшем будущем очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Предыдущее заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Кувейтом прошло в январе 2013 года в Баку.

А. Мамедов

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Тэги: КУВЕЙТ, МЕЖПРАВКОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]