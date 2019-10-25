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Финансы 25.10.2019 21:05

Азербайджан и UNCTAD подписали план действий по закупке программы по управлению задолженностью

Азербайджан и Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) подписали план действий по закупке и применению программы «Система управления задолженностями и финансового анализа» (DMFAS), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

План действий подписали министр Самир Шарифов и генеральный секретарь UNCTAD Мухиса Китуйи.

«Проект рассчитан на 3 года и его общая стоимость составляет 545 тыс. швейцарских франков ($547,5 тыс. - ИФ). Проект будет реализовываться при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Госсекретариата по экономическим делам Швейцарии (SECO). Проект подразумевает передачу программного обеспечение в постоянное пользование министерству финансов Азербайджана и проведение сотрудникам министерства соответствующих тренингов», - отметили в министерстве.

Применение DMFAS позволит Азербайджану надежно хранить информацию по задолженности, эффективнее управлять ею и оценивать риски.

А. Мамедов

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Тэги: UNCTAD, ПРОГРАММА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]