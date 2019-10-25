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Регион 25.10.2019 21:25

Анкара близка к соглашению с Москвой о поставке 36 истребителей Су-35 - СМИ

Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35, сообщила в пятницу "Дейли сабах" со ссылкой на источники.

По их данным, ведется обсуждение возможности совместного производства деталей для истребителей, а также вооружений.

Ранее на этой неделе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция проводят консультации по поводу возможной поставки истребителей Су-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на августовском авиасалоне "МАКС-2019" в Жуковском.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]