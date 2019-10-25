Анкара близка к соглашению с Москвой о поставке 36 истребителей Су-35 - СМИ

Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35, сообщила в пятницу "Дейли сабах" со ссылкой на источники.
По их данным, ведется обсуждение возможности совместного производства деталей для истребителей, а также вооружений.
Ранее на этой неделе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция проводят консультации по поводу возможной поставки истребителей Су-35.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на августовском авиасалоне "МАКС-2019" в Жуковском.
США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.
Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
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