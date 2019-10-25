Президент Эстонии освободила от должности министра внешней торговли и инфотехнологий

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) по предложению премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas) подписала в пятницу указ об освобождении Керт Кинго (Kert Kingo) от должности министра внешней торговли и инфотехнологий.

Глава государства через пресс-службу отметила, что должность министра информационных технологий очень важна, и выразила надежду, что "возможно быстро будет найден компетентный, заинтересованный в работе кандидат".

Кинго обвиняли в неоднократных случаях обмана по поводу назначения своего советника Яакко Вяли (Jakko Vali). Как заявляла она СМИ и парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, она не участвовала в подборе и назначении советника и даже якобы не знала его, что, как выяснилось, не соответствовало истине. Она не только знала его, но даже подписала договор о его назначении на должность советника.

По мнению оппозиции и СМИ, Вяли неоднократно был замешан в различных сомнительных делах и не годился на пост советника. Так, он якобы пытался купить за 4000 евро место в парламенте от партии Центра, оскорбительно отзывался в соцсетях в адрес членов правительства.

В среду парламентские фракции оппозиционных Социал-демократической партии и Партии реформ заявили, что "солгавшая народу министр Кинго должна незамедлительно оставить свой пост... Если она этого не сделает, начнется сбор подписей для выражения ей недоверия".

После этого Кинго сама подала заявление об отставке.