Украина перезапускает формат сотрудничества с НАТО - министр обороны Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет о перезапуске формата сотрудничества с НАТО с целью практического внедрения стандартов альянса в ближайшей перспективе.

Он сказал об этом в пятницу в Брюсселе украинским журналистам по окончанию встречи министров обороны стран-членов НАТО с партнерами по операции в Афганистане.

"В ходе этого визита наша цель была определить наши позиции в отношении будущего вступления в НАТО, в отношении нашей евроатлантической интеграции, и какими должны быть дальнейшие шаги в этом направлении в ближайшем будущем. Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его нацеленным на практические результаты - вопрос будет не в подписании документов, а конкретной имплементации стандартов в конкретной перспективе", - сообщил Загороднюк.

Министр утверждает, что украинскую сторону "интересуют конкретные результаты". "Мы договорились с генсеком и его замом о "дорожной карте" с конкретными результатами, временными рамками, статусом выполнения. Будет одна команда - со стороны НАТО и Министерства обороны, которая будет отслеживать выполнение работы", - пояснил он.

По словам Загороднюка, это "будет план, после выполнения которого можно будет сказать, что Вооруженные силы (Украины - ИФ) перешли на стандарты НАТО". "От НАТО нам нужна практическая поддержка, методологиями, советниками. Группа, которая будет заниматься проверкой выполнения этих планов, по их выполнению будет подводить итоги. Таким образом, мы получим дорожную карту, по которой будем продвигаться и отчитываться", - добавил министр.

При этом Загороднюк констатировал, что в этом отношении украинская сторона нашла "полную поддержку союзников". "Нам сказали, что мы попадаем в стратегию, которую НАТО планирует разрабатывать для всех своих партнеров", - отметил он.

По словам главы Минобороны Украины, непосредственно сам альянс для партнеров "внедрил новый формат: одна страна - один план". "То есть, все инициативы будут под одним руководством, что даст возможность четко отслеживать результаты по каждой программе, определять необходимые для нас проекты, которые должны быть внедрены и иметь конкретную группу людей, которая будет отвечать за продвижение этих планов. Нам нужно сотрудничество, которое приведет к конкретным шагам уже в ближайшей перспективе. Мы будем продвигаться вперед шаг за шагом, и эти шаги должны быть четкими и практическими", - подчеркнул украинский министр.

В этой связи Загороднюк очертил приоритеты такого сотрудничества с целью перехода на стандарты НАТО. "Мы будем изменять воинские уставы. Сейчас идет трансформация в сфере управления вооруженными силами, мы изменяем организационную структуру Генерального штаба, меняем структуру управления Вооруженными силами. Они адаптируются в формат, совместимый с форматом НАТО. Мы ожидаем первые результаты в конце этого года - начале следующего", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Другими приоритетами он назвал внедрение стандартов НАТО в системе управления воинской карьерой, управления персоналом, образование, подготовку сержантско-старшинского состава, профессиональное образование.