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Происшествия 26.10.2019 09:43

В автоаварии с микроавтобусами на Алтае погибли восемь человек, восемь - пострадали

Восемь человек погибло в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления МВД по региону.

"По последним данным, восемь человек погибло, пятеро пострадали. Среди погибших есть несовершеннолетний", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о семи погибших и девяти пострадавших.

В свою очередь в пресс-службе краевого Минздрава агентству сообщили, что по их информации, госпитализировано восемь человек.

"Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Четверо - в Топчихинской ЦРБ, один - в Калманский ЦРБ, за ним выехала бригада медицины катастроф для транспортировки в Барнаул", - сказал сотрудник Минздрава.

Кроме того, по информации Минздрава, трое человек находятся в Алейской ЦРБ, их состояние уточняется.

Он отметил, что как только состояние госпитализированных в Топчихинскую ЦРБ стабилизируется, их также перевезут в Барнаул.

В Минздраве добавили, что для транспортировки пострадавших могут задействовать санавиацию.

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Тэги: АЛТАЙ, МИКРОАВТОБУСЫ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]