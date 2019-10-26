В автоаварии с микроавтобусами на Алтае погибли восемь человек, восемь - пострадали

Восемь человек погибло в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления МВД по региону.
"По последним данным, восемь человек погибло, пятеро пострадали. Среди погибших есть несовершеннолетний", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось о семи погибших и девяти пострадавших.
В свою очередь в пресс-службе краевого Минздрава агентству сообщили, что по их информации, госпитализировано восемь человек.
"Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Четверо - в Топчихинской ЦРБ, один - в Калманский ЦРБ, за ним выехала бригада медицины катастроф для транспортировки в Барнаул", - сказал сотрудник Минздрава.
Кроме того, по информации Минздрава, трое человек находятся в Алейской ЦРБ, их состояние уточняется.
Он отметил, что как только состояние госпитализированных в Топчихинскую ЦРБ стабилизируется, их также перевезут в Барнаул.
В Минздраве добавили, что для транспортировки пострадавших могут задействовать санавиацию.
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