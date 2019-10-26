Помпео заявил, что администрация Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация Обамы

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут единую политику в отношении Украины, передает "Голос Америки".

"Мы воплощаем важную стратегию Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - заявил Помпео.

По его словам, администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация, возглавляемая бывшим президентом Бараком Обамой.

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народа Украины, оставляя их незащищенными. (...) Эта администрация это изменила", - сказал Помпео.

Также он отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

"Мощная, менее коррумпированная Украина, где обеспечивается безопасность населения - это хорошо для Украины, хорошо для Европы", - добавил Помпео.