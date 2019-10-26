Военного решения сирийского вопроса нет – глава МИД Кувейта

Кувейт приветствует создание Конституционного комитета Сирии, выступает за мирное решение сирийского вопроса, заявил вице-премьер, министр иностранных дел шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах.
«Нет военного решения сирийского кризиса. Мы поддерживаем усилия, резолюции ООН по сирийскому кризису. Мы также приветствуем создание Конституционного комитета, который соберется 30 октября», - сказал ас-Сабах в субботу в Баку на 18-ом саммите Движения неприсоединения.
По его словам, Кувейт осуждает любые действия, нарушающие суверенитет Сирии.
Он также призвал к активности в урегулировании палестинской проблемы. «Односторонняя позиция Израиля и предпринимаемые им шаги нарушают цели и принципы международного права. Израиль игнорирует резолюции международных организаций, в том числе ООН, в результате чего палестинский народ сталкивается с тяжелыми последствиями», - отметил он.
Ас-Сабах добавил, что Кувейт является сторонником исполнения Стокгольмских соглашений по конфликту в Йемене.
Ф.Исазаде
Азербайджан и Кувейт подчеркнули необходимость проведения заседания межправкомиссии в ближайшее время
Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президенты Азербайджана и Венесуэлы подчеркнули необходимость взаимной поддержки и усиления сотрудничества в рамках ДН
Azalternativenerji получит около 437,5 тыс. манатов за предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах
Азербайджан и UNCTAD подписали план действий по закупке программы по управлению задолженностью
Нефть стабильна и завершают неделю ростом, Brent у $61,7 за баррель
Американцы потратят $2,7 млрд на конфеты к Хэллоуину в этом году
В автоаварии с микроавтобусами на Алтае погибли восемь человек, восемь - пострадали
Япония рассчитывает в 2020 году увеличить иностранный турпоток до 40 млн
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго