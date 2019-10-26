Военного решения сирийского вопроса нет – глава МИД Кувейта

Кувейт приветствует создание Конституционного комитета Сирии, выступает за мирное решение сирийского вопроса, заявил вице-премьер, министр иностранных дел шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах.

«Нет военного решения сирийского кризиса. Мы поддерживаем усилия, резолюции ООН по сирийскому кризису. Мы также приветствуем создание Конституционного комитета, который соберется 30 октября», - сказал ас-Сабах в субботу в Баку на 18-ом саммите Движения неприсоединения.

По его словам, Кувейт осуждает любые действия, нарушающие суверенитет Сирии.

Он также призвал к активности в урегулировании палестинской проблемы. «Односторонняя позиция Израиля и предпринимаемые им шаги нарушают цели и принципы международного права. Израиль игнорирует резолюции международных организаций, в том числе ООН, в результате чего палестинский народ сталкивается с тяжелыми последствиями», - отметил он.

Ас-Сабах добавил, что Кувейт является сторонником исполнения Стокгольмских соглашений по конфликту в Йемене.

Ф.Исазаде