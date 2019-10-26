Azalternativenerji получит около 437,5 тыс. манатов за предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах

ООО «Azalternativenerji» получит 437 тыс. 483,28 манатов в рамках тендера, заключенного с министерством энергетики Азербайджана.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Azalternativenerji подготовит предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах Азербайджана, не подлежащих газификации.
Объем работ включает изучение вопроса по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах, газификация которых считается нецелесообразной с технико-экономической точки зрения, и подготовку соответствующих предложений.
А.Азизов
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