Azalternativenerji получит около 437,5 тыс. манатов за предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах

ООО «Azalternativenerji» получит 437 тыс. 483,28 манатов в рамках тендера, заключенного с министерством энергетики Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Azalternativenerji подготовит предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах Азербайджана, не подлежащих газификации.

Объем работ включает изучение вопроса по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах, газификация которых считается нецелесообразной с технико-экономической точки зрения, и подготовку соответствующих предложений.

А.Азизов