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ТЭК 26.10.2019 10:13

Azalternativenerji получит около 437,5 тыс. манатов за предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах

ООО «Azalternativenerji» получит 437 тыс. 483,28 манатов в рамках тендера, заключенного с министерством энергетики Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Azalternativenerji подготовит предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах Азербайджана, не подлежащих газификации.

Объем работ включает изучение вопроса по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах, газификация которых считается нецелесообразной с технико-экономической точки зрения, и подготовку соответствующих предложений.

А.Азизов

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E-mail: [email protected]
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Тэги: AZALTERNATIVENERJI, МИНЭНЕРГО, ТЕНДЕР


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Azalternativenerji подготовит предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах Азербайджана

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]