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ТЭК 26.10.2019 11:19

Саудовская Аравия доказала надежность лидеров нефтедобычи после атак, факторы волатильности сейчас другие - Минэнерго РФ

Ситуация на мировых нефтяных рынках сейчас стабильна, Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ сумели минимизировать эффект от недавних дестабилизирующих действий, и сейчас факторы риска связаны не с атаками на инфраструктуру, а с мировой экономикой и торговлей, считает Минэнерго РФ.

Как говорится в заявлении министерства, "оперативное восстановление добычных мощностей в Саудовской Аравии после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности".

"Быстрый возврат котировок на исходную позицию показал восстановление уверенности рынка в действиях добычных стран. Россия продолжает активно сотрудничать с Саудовской Аравией и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка", - подчеркивает Минэнерго.

"Сегодня основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, является непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП", - заявляет министерство.

В середине сентября атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии снизили ее добычные мощности на 5,7 млн б/с, или почти на 60%. К концу сентября страна восстановила добычу, к октябрю довела производственные мощности до 11,3 млн б/с, а к концу ноября или даже ранее планирует восстановить их до 12 млн б/с.

Однако даже несмотря на быстрое устранение прямых последствий атаки, некоторые участники рынка видят в ней далеко идущие геополитические последствия.

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Тэги: МИНЭНЕРГО, МИР, НЕФТЕДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]