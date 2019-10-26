Саудовская Аравия доказала надежность лидеров нефтедобычи после атак, факторы волатильности сейчас другие - Минэнерго РФ

Ситуация на мировых нефтяных рынках сейчас стабильна, Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ сумели минимизировать эффект от недавних дестабилизирующих действий, и сейчас факторы риска связаны не с атаками на инфраструктуру, а с мировой экономикой и торговлей, считает Минэнерго РФ.
Как говорится в заявлении министерства, "оперативное восстановление добычных мощностей в Саудовской Аравии после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности".
"Быстрый возврат котировок на исходную позицию показал восстановление уверенности рынка в действиях добычных стран. Россия продолжает активно сотрудничать с Саудовской Аравией и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка", - подчеркивает Минэнерго.
"Сегодня основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, является непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП", - заявляет министерство.
В середине сентября атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии снизили ее добычные мощности на 5,7 млн б/с, или почти на 60%. К концу сентября страна восстановила добычу, к октябрю довела производственные мощности до 11,3 млн б/с, а к концу ноября или даже ранее планирует восстановить их до 12 млн б/с.
Однако даже несмотря на быстрое устранение прямых последствий атаки, некоторые участники рынка видят в ней далеко идущие геополитические последствия.
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