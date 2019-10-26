Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.10.2019 11:52

США приостанавливают перелеты в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны

Власти США распорядились приостановить перелеты американских авиакомпаний в аэропорты Кубы, оставив рейсы только в Гавану, сообщает государственный департамент США.

"По запросу госсекретаря министерство транспорта приостановило до дальнейших распоряжений запланированные перелеты между аэропортами США и международными аэропортами Кубы, за исключением Международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти",- говорится в сообщении госдепа США.

Такие меры США предпринимают, чтобы "не позволить кубинскому режиму зарабатывать на американских авиаперевозках" средства, которые власти Кубы используют "в репрессиях против граждан Кубы и в поддержке Николаса Мадуро в Венесуэле", заявляет Госдеп.

"Приостанавливая перелеты, (...) США препятствуют тому, чтобы кубинский режим получил доступ к твердой валюте от американских путешественников, которые останавливаются в подконтрольных властям гостиницах, посещают принадлежащие государству достопримечательности и другими способами пополняют казну кубинского режима", - говорится в сообщении государственного департамента.

Приостанавливаются перелеты американских авиакомпаний в девять аэропортов Кубы. Американским авиакомпаниям дается 45 дней на выполнение предписания.

Власти Кубы решение США раскритиковали.

"В попытке наказать Кубу за непреклонное неподчинение, империалисты взялись за регулярные перелеты в различные города Кубы. Им не важно, создадут ли они помехи для семей, скажется ли это на скромных сбережениях кубинцев в обеих странах, создаст ли незаслуженные неудобства", - написал в Twitter руководитель департамента по вопросам США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КУБА, АЭРОПОРТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы - Помпео США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой - советник Трампа по нацбезопасности Помпео подтвердил возможность вооруженного вмешательства США в дела Венесуэлы Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня" в случае продолжения военной поддержки Мадуро Болтон предупреждает компании, обеспечивающие поставки нефти Венесуэлы на Кубу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]