США не вправе заниматься охранной деятельностью на месторождениях нефти в Сирии - Минобороны

Американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил журналистам в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом", - сказал генерал.

Так он прокомментировал пятничное заявление шефа Пентагона о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, - по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа".

"Абсолютно все находящиеся на территории Сирии углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ, и тем более не "американским защитникам от террористов ИГ", а исключительно Сирийской Арабской Республике", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.