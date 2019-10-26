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Дальнее зарубежье 26.10.2019 11:39

США не вправе заниматься охранной деятельностью на месторождениях нефти в Сирии - Минобороны

Американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил журналистам в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом", - сказал генерал.

Так он прокомментировал пятничное заявление шефа Пентагона о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, - по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа".

"Абсолютно все находящиеся на территории Сирии углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ, и тем более не "американским защитникам от террористов ИГ", а исключительно Сирийской Арабской Республике", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

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Тэги: СИРИЯ, МИНОБОРОНЫ, НЕФТЕБИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]