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Дальнее зарубежье 26.10.2019 12:27

В Китае подтвердили прогресс в торговых переговорах с США

Китай и США продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Стороны "договорились должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность, и подтвердили, что технические консультации по некоторым текстам соглашения в целом завершены", говорится в заявлении китайского министерства.

Министерство отмечает, что Китай, в частности, достиг договоренности об экспорте готовой продукции из домашней птицы в США, также стороны договорились о снятии запрета на импорт американской птицы в Китай.

Накануне состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным.

После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]