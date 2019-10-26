В Китае подтвердили прогресс в торговых переговорах с США

Китай и США продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции Китая.
Стороны "договорились должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность, и подтвердили, что технические консультации по некоторым текстам соглашения в целом завершены", говорится в заявлении китайского министерства.
Министерство отмечает, что Китай, в частности, достиг договоренности об экспорте готовой продукции из домашней птицы в США, также стороны договорились о снятии запрета на импорт американской птицы в Китай.
Накануне состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным.
После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.
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