Сирийская нефть и после разгрома ИГИЛ в Заевфратье переправляется за пределы страны под охраной военных США - Минобороны РФ

Российское военное ведомство располагает подтверждёнными разведывательными данными, которые свидетельствуют, что Пентагон контролировал и по сей день продолжает отслеживать добычу нефти на территории Сирии, а также её транспортировку за пределы республики, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГИЛ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии", - сказал Конашенков.
"При этом, - подчеркнул генерал, - официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие".
Согласно полученным данным, сказал Конашенков, "под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства". "В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", - заявил генерал.
"Кстати, - отметил он, - и сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями".
Имеющиеся данные, сказал Конашенков, свидетельствуют о том, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии"". "А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США", - сообщил Конашенков.
По его сведениям, "с учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн".
Конашенков полагает, что "за такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ - ИФ) будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГИЛ" бесконечно".
Президент Азербайджана провел ряд встреч в рамках саммита ДН
Азербайджан и Кувейт подчеркнули необходимость проведения заседания межправкомиссии в ближайшее время
Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
АЖД до конца 2019г получит от Alstom еще 8 грузовых локомотивов
АЖД запустили скоростной поезд для перевозок пассажиров в Грузию
Саудовская Аравия доказала надежность лидеров нефтедобычи после атак, факторы волатильности сейчас другие - Минэнерго РФ
Только у 17% детей в Латвии нет своего "мобильника" - исследование
Пассажирский ж/д маршрут Баку-Бакиханов 27 октября не будет работать - АЖД
Налог на проживание начнут платить турецкие отели с 2020 года
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго