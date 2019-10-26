Сирийская нефть и после разгрома ИГИЛ в Заевфратье переправляется за пределы страны под охраной военных США - Минобороны РФ

Российское военное ведомство располагает подтверждёнными разведывательными данными, которые свидетельствуют, что Пентагон контролировал и по сей день продолжает отслеживать добычу нефти на территории Сирии, а также её транспортировку за пределы республики, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГИЛ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии", - сказал Конашенков.

"При этом, - подчеркнул генерал, - официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие".

Согласно полученным данным, сказал Конашенков, "под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства". "В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", - заявил генерал.

"Кстати, - отметил он, - и сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями".

Имеющиеся данные, сказал Конашенков, свидетельствуют о том, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии"". "А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США", - сообщил Конашенков.

По его сведениям, "с учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн".

Конашенков полагает, что "за такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ - ИФ) будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГИЛ" бесконечно".