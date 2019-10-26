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Это интересно 26.10.2019 13:31

Только у 17% детей в Латвии нет своего "мобильника" - исследование

В Латвии личный мобильный телефон есть у 83% детей в возрасте от 5 до 15 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного оператором мобильной связи "Tele2" и исследовательским агентством "Berg Research".

Согласно данным исследования, достигшие десятилетнего возраста дети пользуются интернетом в смарт-устройствах так же часто, как их родители, а старше 13 лет - даже чаще.

Половина опрошенных родителей утверждают, что их беспокоит то, сколько времени ребенок проводит в интернете, в то же время они признают, что осмысленное использование технологий дает возможность освоить что-то новое и полезное. Основными преимуществами, которые получают дети, родители считают освоение иностранных языков, использование интернета в образовательных целях, а также расширение кругозора и освоение новых практических навыков.

Кроме того, 22% опрошенных родителей сообщили, что предлагают своим детям развивающие интеллект игры и занятия в смарт-устройствах.

Опрос проводился в период с 17 по 25 сентября этого года. В исследовании приняли участие жители Латвии, у которых есть дети в возрасте до 15 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, ДЕТИ, ГАДЖЕТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]