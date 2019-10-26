В Латвии личный мобильный телефон есть у 83% детей в возрасте от 5 до 15 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного оператором мобильной связи "Tele2" и исследовательским агентством "Berg Research".
Согласно данным исследования, достигшие десятилетнего возраста дети пользуются интернетом в смарт-устройствах так же часто, как их родители, а старше 13 лет - даже чаще.
Половина опрошенных родителей утверждают, что их беспокоит то, сколько времени ребенок проводит в интернете, в то же время они признают, что осмысленное использование технологий дает возможность освоить что-то новое и полезное. Основными преимуществами, которые получают дети, родители считают освоение иностранных языков, использование интернета в образовательных целях, а также расширение кругозора и освоение новых практических навыков.
Кроме того, 22% опрошенных родителей сообщили, что предлагают своим детям развивающие интеллект игры и занятия в смарт-устройствах.
Опрос проводился в период с 17 по 25 сентября этого года. В исследовании приняли участие жители Латвии, у которых есть дети в возрасте до 15 лет.
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