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Дальнее зарубежье 26.10.2019 11:26

Глава МИД Палестины осудил действия Израиля по расширению поселений

Глава МИД Палестины Риад Аль-Малики обвинил Израиль в отсутствии прогресса в палестинском урегулировании.

«Палестинская проблема остается центром притяжения в мировой политике. Израиль предпринял стратегический шаг, расширяя территории поселения, сохраняя оккупацию Газы. Иерусалим находится в осаде, на кону будущее города. Регулярно нарушаются права человека, разрушаются объекты. Израиль ведет войну против всего. Культура безнаказанности отражается на других странах», - заявил он в субботу в Баку на дебатах в рамках 18-го саммита Движения неприсоединения.

По его словам, колонизации, аннексии территорий и репрессиям не может быть оправданий.

«Мы придерживаемся политических обязательств, но ситуация нестабильна», - добавил глава МИД Палестины.

Аль-Малики отметил, что существование Палестины оказалось под угрозой. «Палестинская проблема все еще остается тяжелой, международные нормы и принципы не учитываются для ее разрешения. Несмотря на принятые ООН резолюции, Израиль предпринимает шаги, ставящие под угрозу вопрос создания двух государств. Израиль продолжает политику заселения. Не выполняются требования международного права, что в будущем может создать серьезную угрозу, создав глубокую пропасть между миллионами мусульман, христиан и иудеями», - подчеркнул он.

Глава МИД считает важным принять за основу права палестинского народа. «Международное сообщество молчит на действия Израиля. Оккупация Аль-Кудса (Иерусалима – ИФ) Израилем ставит преграду политическому урегулированию проблемы. Действия Израиля должны быть серьезно осуждены. Международное право должно быть восстановлено. В противном случае, о нормальной жизни говорить не приходиться», - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]