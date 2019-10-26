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СНГ 26.10.2019 15:27

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности - спикер парламента

Возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) остается неприемлемым для Украины, вместе с тем ситуация с полномочиями украинской делегации в этой организации остается неясной, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - сказал Разумков, которого цитирует сайт Верховной Рады в субботу.

Он заверил генсека СЕ в готовности Украины работать для пользы Европы и Совета Европы. При этом спикер Рады отметил, что группа "Балтик плюс" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - сказал украинский парламентарий.

Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за позицию по соблюдению прав человека на Украине. "Фактически все страны мира понимают, что часть территории, как на Донбассе, так и в Крыму, - это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возвращения этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства - люди", - отметил спикер украинского парламента.

Как сообщалось, 20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

23 сентября Ясько опубликовала заявление украинской делегации о решении не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября.

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении.

В начале октября Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу "Балтик плюс" в ПАСЕ, главной задачей которой будет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение российской политики по ситуации в Донбассе, Грузии и Молдавии.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

В конце июня 2019 года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.

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Тэги: УКРАИНА, ПАСЕ, РАДА, ДЕЛЕГАЦИЯ


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