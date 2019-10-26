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Регион 26.10.2019 14:53

Глава Минобороны Турции заявляет о плановой реализации договоренностей с РФ по Сирии

Договоренности по Сирии, достигнутые Россией и Турцией в Сочи, выполняются в соответствии с намеченным планом, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

"Все нормально и продвигается по плану", - сказал Акар, которого в субботу цитирует агентство "Анадолу".

Министр напомнил, что отведенный для вывода из зоны сирийско-турецкой границы курдских сил срок истекает 29 октября. Он отметил, что Турция внимательно следит за ситуацией с выводом курдских сил.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана по ситуации в Сирии. По итогам президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган остановились на введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]