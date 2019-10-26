Глава МИД Йемена осудил атаку повстанцев на нефтеобъекты Саудовской Аравии

Глава МИД Йемена Мухаммед Аль-Хадрами на саммите Движения неприсоединения в Баку осудил нападение повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, поблагодарил Эр-Рияд за помощь в борьбе с мятежниками.
"Мы призываем осудить нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, нарушение Стокгольмского соглашения хуситами. Мы высоко оцениваем поддержку Саудовской Аравии в виде военной помощи. Реализующим планы агрессии является Иран", - сказал йеменский министр.
"Хуситы в Йемене, при поддержке Ирана, не прекращают свои атаки. Они (Иран - ИФ) хотят создать в нашем государстве режим, похожий на свой. Инфраструктуре Йемена нанесен большой ущерб, народ в плачевном состоянии. Каждый день убивают женщин и детей, наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация. Мы хотим восстановления мира в Йемене", - сказал Аль-Хадрами.
Ф.Исазаде
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