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Дальнее зарубежье 26.10.2019 12:19

Глава МИД Йемена осудил атаку повстанцев на нефтеобъекты Саудовской Аравии

Глава МИД Йемена Мухаммед Аль-Хадрами на саммите Движения неприсоединения в Баку осудил нападение повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, поблагодарил Эр-Рияд за помощь в борьбе с мятежниками.

"Мы призываем осудить нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, нарушение Стокгольмского соглашения хуситами. Мы высоко оцениваем поддержку Саудовской Аравии в виде военной помощи. Реализующим планы агрессии является Иран", - сказал йеменский министр.

"Хуситы в Йемене, при поддержке Ирана, не прекращают свои атаки. Они (Иран - ИФ) хотят создать в нашем государстве режим, похожий на свой. Инфраструктуре Йемена нанесен большой ущерб, народ в плачевном состоянии. Каждый день убивают женщин и детей, наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация. Мы хотим восстановления мира в Йемене", - сказал Аль-Хадрами.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЙЕМЕН, ИРАН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]