Пассажирский ж/д маршрут Баку-Бакиханов 27 октября не будет работать - АЖД

Пассажироперевозки электропоездом Баку-Бакиханов будут приостановлены на один день – 27 октября, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на своей официальной странице в Facebook.

«27 октября в связи с установкой наземного пешеходного перехода в районе Бейюк Шор-Бакиханов, движение по маршруту Баку-Бакиханов будет приостановлено на один день», - отмечает пресс-служба.

После проведения установочных работ, движение электропоезда по направлению Баку– Бакиханов возобновится с 28 октября.

Х.Насирзаде