Пассажирский ж/д маршрут Баку-Бакиханов 27 октября не будет работать - АЖД

Пассажироперевозки электропоездом Баку-Бакиханов будут приостановлены на один день – 27 октября, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на своей официальной странице в Facebook.
«27 октября в связи с установкой наземного пешеходного перехода в районе Бейюк Шор-Бакиханов, движение по маршруту Баку-Бакиханов будет приостановлено на один день», - отмечает пресс-служба.
После проведения установочных работ, движение электропоезда по направлению Баку– Бакиханов возобновится с 28 октября.
Х.Насирзаде
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