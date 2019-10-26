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Это интересно 26.10.2019 12:25

Пассажирский ж/д маршрут Баку-Бакиханов 27 октября не будет работать - АЖД

Пассажироперевозки электропоездом Баку-Бакиханов будут приостановлены на один день – 27 октября, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на своей официальной странице в Facebook.

«27 октября в связи с установкой наземного пешеходного перехода в районе Бейюк Шор-Бакиханов, движение по маршруту Баку-Бакиханов будет приостановлено на один день», - отмечает пресс-служба.

После проведения установочных работ, движение электропоезда по направлению Баку– Бакиханов возобновится с 28 октября.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЖД, ПЕРЕВОЗКИ, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]