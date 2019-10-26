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Дальнее зарубежье 26.10.2019 13:40

Внутренние и внешние силы мешают нормализации ситуации в Сирии – глава МИД Иордании

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади на саммите Движения неприсоединения в Баку заявил о поддержке суверенитета Сирии.

«Важно сохранить суверенитет Сирии. Мы должны оказать поддержку сирийскому народу в борьбе с терроризмом, не забывая о роли этой страны на Ближнем Востоке. Как внутренние, так и иностранные силы мешают благосостоянию сирийского народа», - сказал ас-Сафади.

По его словам, необходимо предпринять более эффективные и практические шаги для урегулирования этого конфликта, так как международные и региональные интересы препятствуют его разрешению.

Глава МИД Иордании также коснулся темы палестино-израильского конфликта, который по его мнению является «ударом по международному миру и безопасности». «Израильтяне и арабский мир желают жить в мире и согласии. Но правительство Израиля игнорирует это. Международное сообщество должно положить конец этому конфликту. Движение неприсоединения отрицает культуру колониализма. Ключ к миру в наших руках. Необходимо найти политическое решение урегулированию конфликтов», - добавил ас-Сафади.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]