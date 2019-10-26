Президент Азербайджана провел ряд встреч в рамках саммита ДН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на полях 18-го Саммитадвижения неприсоединения (ДН) провел ряд встреч.

Согласно информации на сайте президента Азербайджана, Алиев провел встречи с афганским и алжирскими коллегами Ашрафом Гани и Абделькадером Бенсалахом.

Кроме этого, президент Азербайджана провел переговоры с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамади.

Х.Насирзаде