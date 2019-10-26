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Внешняя политика 26.10.2019 13:44

Президент Азербайджана провел ряд встреч в рамках саммита ДН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на полях 18-го Саммитадвижения неприсоединения (ДН) провел ряд встреч.

Согласно информации на сайте президента Азербайджана, Алиев провел встречи с афганским и алжирскими коллегами Ашрафом Гани и Абделькадером Бенсалахом.

Кроме этого, президент Азербайджана провел переговоры с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамади.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧИ, ДН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]