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Транспорт и связь 26.10.2019 14:05

АЖД запустили скоростной поезд для перевозок пассажиров в Грузию

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявили о начале пассажироперевозок скоростным поездом по железной дороге Баку-Тбилиси-Баку.

«24 октября впервые начались пассажироперевозки по Баку-Тбилиси-Баку посредством скоростного локомотива «Prima M4». До сих пор по этому маршруту использовались железнодорожные поезда, произведенные в 70-ых гг прошлого века», - говорится в сообщении АЖД.

По данным общества, использование на этом маршруте поездов «Prima M4» французской компании «Alstom» позволяет увеличить скорость движения со 100 до 160 км/ч.

«Новая система торможения, используемая в локомотиве, в свою очередь, снижает энергопотребление, а наличие системысмазкигребнейколеслокомотивов,продлевает их срок службы», - сообщили в АЖД.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЖЕЛДОРОГА, СКОРОСТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]