АЖД запустили скоростной поезд для перевозок пассажиров в Грузию

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявили о начале пассажироперевозок скоростным поездом по железной дороге Баку-Тбилиси-Баку.
«24 октября впервые начались пассажироперевозки по Баку-Тбилиси-Баку посредством скоростного локомотива «Prima M4». До сих пор по этому маршруту использовались железнодорожные поезда, произведенные в 70-ых гг прошлого века», - говорится в сообщении АЖД.
По данным общества, использование на этом маршруте поездов «Prima M4» французской компании «Alstom» позволяет увеличить скорость движения со 100 до 160 км/ч.
«Новая система торможения, используемая в локомотиве, в свою очередь, снижает энергопотребление, а наличие системысмазкигребнейколеслокомотивов,продлевает их срок службы», - сообщили в АЖД.
Х.Насирзаде
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