В Японии 10 человек погибли из-за проливных дождей

На востоке Японии 10 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает в субботу японский телеканал NHK News.
В префектуре Тиба жертвами дождей стали девять человек, еще один человек погиб в префектуре Фукусима, сообщает агентство Associated Press.
Дожди начались в пятницу и продолжались около 12 часов. За это время в некоторых районах Тибы и префектуры Ибараки выпало более 200 мм осадков. Этот показатель выше, чем в среднем за весь октябрь.
В префектуре Тиба разлилось несколько рек, затопив дороги и жилые районы, также из-за дождя там произошли оползни, разрушившие несколько домов.
Спасатели сообщают, что из-за подтоплений они не могут добраться до некоторых районов Тибы.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу провел заседание оперативной группы, чтобы обсудить ликвидацию последствий стихийного бедствия. Он призвал как можно скорее восстановить работу поврежденных энергосетей и водопроводов.
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