Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ реализацию российско-турецкого меморандума по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии, согласованного Москвой и Анкарой 22 октября в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня. Президент проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия - Африка. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом", - сказал Песков в субботу журналистам.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатели обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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