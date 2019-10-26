Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ реализацию российско-турецкого меморандума по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии, согласованного Москвой и Анкарой 22 октября в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня. Президент проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия - Африка. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом", - сказал Песков в субботу журналистам.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатели обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.