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Туризм 26.10.2019 18:25

Первая группа японских туристов приедет на Курилы 30 октября - Ростуризм

Пилотный тур японских туристов на Курилы состоится с 30 октября по 4 ноября, сообщает Ростуризм в субботу по итогам встречи руководителя агентства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации Хироси Табатой.

"Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран. Сторонами было согласовано проведение пилотного тура на остров Кунашир и остров Итуруп ориентировочно с 30 октября по 4 ноября", - сказали в Ростуризме.

Как сообщалось, группу из 50 человек (японские туристы и группа правительственных чиновников) доставят на Кунашир в порт Южно-Курильск (Южные Курилы Сахалинской области) из порта Немуро острова Хоккайдо пассажирское судно "Этопирика". На Кунашире японские гости должны посетить православные храмы и местные музеи, на Итурупе - горячие источники и местную достопримечательность - Белые скалы. Ростуризм в августе заявил, что после проведения пилотной поездки первой японской туристической группы в 2020 году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курильские острова.

На встрече с японским коллегой Догузова сообщила, что по итогам встречи экспертов была также достигнута договорённость о запуске чартерных рейсов на Дальний Восток России в случае, если российская сторона подготовит к декабрю 2019 года турпродукты на основе трансграничных маршрутов. "Эта работа уже начата Ростуризмом и регионами Дальнего Востока", - прокомментировали в Ростуризме.

Помимо этого, глава Ростуризма предложила японской стороне рассмотреть Россию в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников.

Кроме того, на встрече обсуждалась реализация программы совместных действий между Ростуризмом и Японским агентством по туризму на 2020-2021гг. и разработка трансграничных туристических маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии. С российской стороны во встрече приняли участие руководители туристских администраций Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев, авиакомпании S7, с японской - представили руководства JATA, авиакомпании JAL и региональных туроператоров.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ТУРИЗМ, РОСТУРИЗМ


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