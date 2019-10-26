Первая группа японских туристов приедет на Курилы 30 октября - Ростуризм

Пилотный тур японских туристов на Курилы состоится с 30 октября по 4 ноября, сообщает Ростуризм в субботу по итогам встречи руководителя агентства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации Хироси Табатой.
"Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран. Сторонами было согласовано проведение пилотного тура на остров Кунашир и остров Итуруп ориентировочно с 30 октября по 4 ноября", - сказали в Ростуризме.
Как сообщалось, группу из 50 человек (японские туристы и группа правительственных чиновников) доставят на Кунашир в порт Южно-Курильск (Южные Курилы Сахалинской области) из порта Немуро острова Хоккайдо пассажирское судно "Этопирика". На Кунашире японские гости должны посетить православные храмы и местные музеи, на Итурупе - горячие источники и местную достопримечательность - Белые скалы. Ростуризм в августе заявил, что после проведения пилотной поездки первой японской туристической группы в 2020 году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курильские острова.
На встрече с японским коллегой Догузова сообщила, что по итогам встречи экспертов была также достигнута договорённость о запуске чартерных рейсов на Дальний Восток России в случае, если российская сторона подготовит к декабрю 2019 года турпродукты на основе трансграничных маршрутов. "Эта работа уже начата Ростуризмом и регионами Дальнего Востока", - прокомментировали в Ростуризме.
Помимо этого, глава Ростуризма предложила японской стороне рассмотреть Россию в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников.
Кроме того, на встрече обсуждалась реализация программы совместных действий между Ростуризмом и Японским агентством по туризму на 2020-2021гг. и разработка трансграничных туристических маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии. С российской стороны во встрече приняли участие руководители туристских администраций Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев, авиакомпании S7, с японской - представили руководства JATA, авиакомпании JAL и региональных туроператоров.
Кабул подготовил программу по расширению МТК Лазурит, центральную роль отводит Азербайджану – Гани
Саммит ДН в Баку завершился принятием четырех документов
Президент Азербайджана провел ряд встреч в рамках саммита ДН
АЖД до конца 2019г получит от Alstom еще 8 грузовых локомотивов
АЖД запустили скоростной поезд для перевозок пассажиров в Грузию
Саудовская Аравия доказала надежность лидеров нефтедобычи после атак, факторы волатильности сейчас другие - Минэнерго РФ
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ
В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии
Путин проинформировал Макрона о российско-турецких переговорах в Сочи, президент Франции позитивно оценил достигнутые договоренности по Сирии
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго