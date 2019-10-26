Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.10.2019 16:47

Межафганскую встречу в Китае отложили на несколько дней - СМИ

Китай отложил на несколько дней переговоры между представителями движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и представителями гражданского общества Афганистана, запланированные в Пекине на 28-29 октября, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя талибов.

"Правительство Китая сообщило нам (об отсрочке - ИФ) и попросило у нас несколько дней", - заявил агентству официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

Представитель талибов уточнил, что ему неизвестна причина переноса межафганской встречи, так же как и ее новая дата.

По его словам, делегация талибов, которая должна была участвовать в переговорах 28-29 октября в Пекин, в Китай еще не отправилась.

О том, что Китай планирует принять у себя межафганскую встречу с участием талибов, сообщали афганские СМИ 22 октября. Затем планы проведения встречи подтвердили в "Талибане".

Такие межафганские встречи с участием талибов уже проходили дважды в Москве и один раз в столице Катара Дохе.

Ранее в Москве прошли четырехсторонние консультации по афганскому урегулированию.

25 октября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов встретился с замглавы МИД Пакистана Мухаммедом Эйджазом, спецпредставителем МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнем и спрецпредставителем госдепартамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

Российская сторона на консультациях по афганскому урегулированию выступила за скорейшее возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АФГАНИСТАН, ВСТРЕЧА, ПЕРЕНОС


Похожие новости


КНР хочет играть важную роль в мирном урегулировании в Афганистане - Ху Цзиньтао Китайско-афганские отношения выходят на новый уровень, заявляют в Кабуле В НАТО приветствовали бы финансовый вклад РФ и Китая в поддержку афганских сил безопасности после вывода международных сил

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]