Межафганскую встречу в Китае отложили на несколько дней - СМИ

Китай отложил на несколько дней переговоры между представителями движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и представителями гражданского общества Афганистана, запланированные в Пекине на 28-29 октября, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя талибов.
"Правительство Китая сообщило нам (об отсрочке - ИФ) и попросило у нас несколько дней", - заявил агентству официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.
Представитель талибов уточнил, что ему неизвестна причина переноса межафганской встречи, так же как и ее новая дата.
По его словам, делегация талибов, которая должна была участвовать в переговорах 28-29 октября в Пекин, в Китай еще не отправилась.
О том, что Китай планирует принять у себя межафганскую встречу с участием талибов, сообщали афганские СМИ 22 октября. Затем планы проведения встречи подтвердили в "Талибане".
Такие межафганские встречи с участием талибов уже проходили дважды в Москве и один раз в столице Катара Дохе.
Ранее в Москве прошли четырехсторонние консультации по афганскому урегулированию.
25 октября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов встретился с замглавы МИД Пакистана Мухаммедом Эйджазом, спецпредставителем МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнем и спрецпредставителем госдепартамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.
Российская сторона на консультациях по афганскому урегулированию выступила за скорейшее возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан".
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