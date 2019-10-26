АЖД до конца 2019г получит от Alstom еще 8 грузовых локомотивов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) до конца 2019 года получат от французской «Alstom» еще 8 грузовых локомотивов, сообщает пресс-служба АЖД.
«В рамках подписанного с французской «Alstom» контракта, до конца текущего года запланирована поставка еще 8 грузовых локомотивов», - сообщили в АЖД.
Контракт АЖД с Alstom предусматривает поставку 50 локомотивов: 40 грузовых и 10 пассажирских.
«До сегодняшнего дня в Азербайджан уже доставлено 10 пассажирских и 8 грузовых локомотивов», - подчеркиват общество.
Согласно договору с Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД получит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых перевозках по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, еще 10 – при пассажирских перевозках.
Поставки грузовых локомотивов Prima T8 (AZ8A) начались в декабре 2018 года. Локомотив изготовлен на предприятии «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ) в Казахстане. Локомотив Prima T8 имеет 8 осей и представляет собой один из самых мощных электровозов в мире. Эта модель, состоящая из двух секций, способна тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/ч, мощность установленного двигателя при этом 8,8 МВт. AZ8A разработаны для эксплуатации при температуре от -25°C до +50°C. Благодаря своей модульной конструкции требует минимального технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности и низким уровнем стоимости жизненного цикла.
Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
В настоящее время обсуждаются сроки и тарифы для начала пассажироперевозок по Баку-Тбисили-Карс.
Х.Насирзаде
Президент Азербайджана провел ряд встреч в рамках саммита ДН
Азербайджан и Кувейт подчеркнули необходимость проведения заседания межправкомиссии в ближайшее время
Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Только у 17% детей в Латвии нет своего "мобильника" - исследование
Пассажирский ж/д маршрут Баку-Бакиханов 27 октября не будет работать - АЖД
Налог на проживание начнут платить турецкие отели с 2020 года
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Глава Минобороны Турции заявляет о плановой реализации договоренностей с РФ по Сирии
В Японии 10 человек погибли из-за проливных дождей
В Брюсселе 28 октября состоится встреча руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза"
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго