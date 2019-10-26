АЖД до конца 2019г получит от Alstom еще 8 грузовых локомотивов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) до конца 2019 года получат от французской «Alstom» еще 8 грузовых локомотивов, сообщает пресс-служба АЖД.

«В рамках подписанного с французской «Alstom» контракта, до конца текущего года запланирована поставка еще 8 грузовых локомотивов», - сообщили в АЖД.

Контракт АЖД с Alstom предусматривает поставку 50 локомотивов: 40 грузовых и 10 пассажирских.

«До сегодняшнего дня в Азербайджан уже доставлено 10 пассажирских и 8 грузовых локомотивов», - подчеркиват общество.

Согласно договору с Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД получит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых перевозках по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, еще 10 – при пассажирских перевозках.

Поставки грузовых локомотивов Prima T8 (AZ8A) начались в декабре 2018 года. Локомотив изготовлен на предприятии «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ) в Казахстане. Локомотив Prima T8 имеет 8 осей и представляет собой один из самых мощных электровозов в мире. Эта модель, состоящая из двух секций, способна тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/ч, мощность установленного двигателя при этом 8,8 МВт. AZ8A разработаны для эксплуатации при температуре от -25°C до +50°C. Благодаря своей модульной конструкции требует минимального технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности и низким уровнем стоимости жизненного цикла.

Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

В настоящее время обсуждаются сроки и тарифы для начала пассажироперевозок по Баку-Тбисили-Карс.

Х.Насирзаде