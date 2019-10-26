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СНГ 26.10.2019 17:23

Полиция Казахстана сообщает о 26 задержанных за попытки участия в несанкционированных митингах

В Нур-Султане и в Алматы в субботу 26 человек были задержаны при попытке принять участие в несанкционированных митингах, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"26 октября в городах Нур-Султан и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования. На данный момент в полицию доставлено 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Как сообщалось, в субботу в столице Казахстана и в городе Алматы полиция задержала граждан, направлявшихся на несанкционированные митинги. Люди собирались небольшими группами, как только начинали выкрикивать требования, их сразу же задерживали. Некоторые оказывали сопротивление полиции.

Ранее казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призвал казахстанцев выйти на митинги 26 октября. Аблязов является организатором запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана", призывает казахстанцев к смене власти в стране.

В минувшую пятницу генеральная прокуратура Казахстана предостерегла граждан от участия в незаконных митингах и шествиях 26 октября. В ведомстве предупредили, что к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста будут принимать строгие меры.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИТИНГИ, МВД, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]