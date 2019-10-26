Попытки Турции создать буферную зону в Сирии нарушают нормы международного права - замглавы МИД Сирии

Попытки Турции создать буферную зону и нападение на Сирию коалиции во главе с США являются прямым нарушением международного права, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Аль-Мигдад на пресс-конференции в субботу в Баку.

«Покушения на независимость Сирии, попытки Турции создать буферную зону, нападение на Сирию силами коалицию во главе с США все это прямое нарушение международного права и Хартии ООН», - сказал он.

Аль-Мигдад выразил благодарность тем, кто оказывает поддержку суверенитету Сирии и осуждает действия Турции.

«Наш мир нуждается в реальной демократии. Нам следует уважать результаты выборов, даже если они противоречат интересам США. Моя страна верит в способность этого движения (Движения неприсоединения – ИФ) в решении кризиса», - отметил он.

По мнению замминистра, сегодня самой большой проблемой является распространение терроризма. При этом он выразил сожаление, тем фактом, как США и европейские страны игнорируют борьбу с терроризмом.

«Сирия призывает беженцев вернуться домой, им будет обеспечена нормальная жизнь», - сказал он.

Аль-Мигдад также затронул тему действий Израиля в регионе. «Израильская оккупация остается безнаказанной. Израиль не только оккупировал Палестину, часть Сирии и Ливана, это говорит о том, что ситуация опасна и может привести угрозам международного мира и безопасности. Решение Израиля захватить Голанские высоты не имеет никакой законной основы. Признание США Голанских высот за Израилем не имеет обоснования. США не имеют права отдавать Сирийские территории Израилю», - добавил он.

Замминистра считает, что США и Израиль «совместно пытаются уничтожить палестинский и сирийский народы».

Ф.Исазаде