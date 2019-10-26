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Регион 26.10.2019 17:01

Американские военные вернулись на территорию Сирии из Ирака - СМИ

Колонна американской военной техники, вышедшая из Ирака, находится на территории Сирии и направляется в сторону Дейр-эз-Зора, сообщает в субботу иракский телеканал "Рудау".

Телеканал показал прибытие американской техники на север Сирии. По его данным, военнослужащие США появились на сирийской территории около 12:00 мск в субботу. Колонна проследовала по дороге к западу от поселения Рмелан в 40 км от перехода аль-Валид на границе Ирака и Сирии.

Источники телеканала сообщили, что эта колонна в субботу утром вышла из столицы Иракского Курдистана Эрбиля.

Ранее в октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. 20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить американских военных из Сирии в Ирак. Тогда он сказал, что с Ираком согласована отправка более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию.

Кроме того, сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

Эспер в минувшую пятницу заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова Эспера заявил, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]