Суверенитет Сирии должен быть полностью восстановлен - МИД

Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Аль-Мигдад заявил о необходимости пресечь иностранную интервенцию в Сирию.

«Необходимо пресечь иностранное вторжение в Сирию. Турция должна отказаться от своих шагов. Наша территориальная целостность (включая Голанские высоты) будет восстановлена полностью», - сказал Аль-Мигдад на пресс-конференции в Баку в субботу.

По его словам, США вводят необоснованные санкции против Ирана и Венесуэлы. «Мы категорически отвергаем подобные односторонне шаги», - добавил он.

Аль-Мигдад подчеркнул, что США и ряд европейских стран при выборе партнеров в борьбе с терроризмом исходя, прежде всего, из собственных политических интересов. «Мы должны противостоять этому и вместе вести борьбу против этого зла. Мы не должны вмешиваться во внутренние дела других государств, используя борьбу с терроризмом в качестве повода», - сказал замглавы МИД Сирии.

Ф.Исазаде