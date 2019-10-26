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Дальнее зарубежье 26.10.2019 15:57

Суверенитет Сирии должен быть полностью восстановлен - МИД

Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Аль-Мигдад заявил о необходимости пресечь иностранную интервенцию в Сирию.

«Необходимо пресечь иностранное вторжение в Сирию. Турция должна отказаться от своих шагов. Наша территориальная целостность (включая Голанские высоты) будет восстановлена полностью», - сказал Аль-Мигдад на пресс-конференции в Баку в субботу.

По его словам, США вводят необоснованные санкции против Ирана и Венесуэлы. «Мы категорически отвергаем подобные односторонне шаги», - добавил он.

Аль-Мигдад подчеркнул, что США и ряд европейских стран при выборе партнеров в борьбе с терроризмом исходя, прежде всего, из собственных политических интересов. «Мы должны противостоять этому и вместе вести борьбу против этого зла. Мы не должны вмешиваться во внутренние дела других государств, используя борьбу с терроризмом в качестве повода», - сказал замглавы МИД Сирии.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, МИД, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]