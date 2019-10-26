Суверенитет Сирии должен быть полностью восстановлен - МИД

Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Аль-Мигдад заявил о необходимости пресечь иностранную интервенцию в Сирию.
«Необходимо пресечь иностранное вторжение в Сирию. Турция должна отказаться от своих шагов. Наша территориальная целостность (включая Голанские высоты) будет восстановлена полностью», - сказал Аль-Мигдад на пресс-конференции в Баку в субботу.
По его словам, США вводят необоснованные санкции против Ирана и Венесуэлы. «Мы категорически отвергаем подобные односторонне шаги», - добавил он.
Аль-Мигдад подчеркнул, что США и ряд европейских стран при выборе партнеров в борьбе с терроризмом исходя, прежде всего, из собственных политических интересов. «Мы должны противостоять этому и вместе вести борьбу против этого зла. Мы не должны вмешиваться во внутренние дела других государств, используя борьбу с терроризмом в качестве повода», - сказал замглавы МИД Сирии.
Ф.Исазаде
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