В Португалии принесло присягу правительство социалистов

Правительство Португалии, сформированное премьер-министром и лидером Социалистической партии страны Антониу Коштой, принесло в субботу присягу, сообщает агентство Associated Press.
Церемония прошла в королевском дворе Ажуда в Лиссабоне.
Для Кошты это второй срок на посту премьер-министра Португалии, он занимает эту должность с 2015 года. На своих постах остались два ключевых министра - глава МИД Аугушту Сантуш Силва и министр финансов Марио Сентено.
Правительство Португалии обозначило четыре приоритета в политике на предстоящий срок: изменение климата, старение населения, равенство и цифровое развитие.
Социалисты одержали победу на парламентских выборах, но им не хватает 10 мест в парламенте до необходимого для принятия законопроектов большинства в 230 голосов.
Готовность к переговорам с Социалистической партией в парламенте выразила радикальная партия "Левый блок", у которой 19 мест в парламенте, и Португальская коммунистическая партия (120).
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