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Дальнее зарубежье 26.10.2019 19:37

В Португалии принесло присягу правительство социалистов

Правительство Португалии, сформированное премьер-министром и лидером Социалистической партии страны Антониу Коштой, принесло в субботу присягу, сообщает агентство Associated Press.

Церемония прошла в королевском дворе Ажуда в Лиссабоне.

Для Кошты это второй срок на посту премьер-министра Португалии, он занимает эту должность с 2015 года. На своих постах остались два ключевых министра - глава МИД Аугушту Сантуш Силва и министр финансов Марио Сентено.

Правительство Португалии обозначило четыре приоритета в политике на предстоящий срок: изменение климата, старение населения, равенство и цифровое развитие.

Социалисты одержали победу на парламентских выборах, но им не хватает 10 мест в парламенте до необходимого для принятия законопроектов большинства в 230 голосов.

Готовность к переговорам с Социалистической партией в парламенте выразила радикальная партия "Левый блок", у которой 19 мест в парламенте, и Португальская коммунистическая партия (120).

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИСЯГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]