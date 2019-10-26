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Регион 26.10.2019 20:43

Эрдоган пригрозил, что Турция при необходимости сама очистит приграничную зону в Сирии от курдов

Турция готова самостоятельно очистить приграничный район Сирии от курдских сил, если этого не произойдет в период, оговоренный с Россией, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если указанная территория на севере Сирии не будет освобождена от террористов по истечении 150 часов, Турция самостоятельно очистит ее", - заявил Эрдоган, слоав которого приводит турецкая газета "Дэйли Сабах".

Также президент заявил, что Турция никогда не сядет за стол переговоров с курдами.

Ранее в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что договоренности, достигнутые в Сочи Россией и Турцией по Сирии, которые предусматривают отвод курдских сил от границы, выполняются в соответствии с планом.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган договорились о введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана также отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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