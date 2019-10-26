Путин проинформировал Макрона о российско-турецких переговорах в Сочи, президент Франции позитивно оценил достигнутые договоренности по Сирии

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммнюэль Макрон в телефонной беседе в субботу обсудили итоги российско-турецких переговоров в Сочи, президент Франции дал положительную оценку достигнутым договоренностям по Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с предварительной договоренностью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи. Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече Меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

"Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности. По общему мнению, предусмотренные сочинским Меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом. Выражена надежда, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание Конституционного комитета пройдет в конструктивном ключе и будет результативным", - отмечается в документе.

Кроме того президент РФ рассказал французскому коллеге об итогах саммита Россия-Африка, прошедшем в Сочи ранее на этой неделе.

"Путин рассказал также об итогах только что завершившегося в Сочи саммита Россия-Африка, акцентировав, что участники продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты РФ и Франции также затронули "некоторые вопросы двусторонней повестки дня". "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в документе.