Путин проинформировал Макрона о российско-турецких переговорах в Сочи, президент Франции позитивно оценил достигнутые договоренности по Сирии

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммнюэль Макрон в телефонной беседе в субботу обсудили итоги российско-турецких переговоров в Сочи, президент Франции дал положительную оценку достигнутым договоренностям по Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
"В соответствии с предварительной договоренностью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи. Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече Меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
"Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности. По общему мнению, предусмотренные сочинским Меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом. Выражена надежда, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание Конституционного комитета пройдет в конструктивном ключе и будет результативным", - отмечается в документе.
Кроме того президент РФ рассказал французскому коллеге об итогах саммита Россия-Африка, прошедшем в Сочи ранее на этой неделе.
"Путин рассказал также об итогах только что завершившегося в Сочи саммита Россия-Африка, акцентировав, что участники продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Президенты РФ и Франции также затронули "некоторые вопросы двусторонней повестки дня". "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в документе.
Кабул подготовил программу по расширению МТК Лазурит, центральную роль отводит Азербайджану – Гани
Саммит ДН в Баку завершился принятием четырех документов
Президент Азербайджана провел ряд встреч в рамках саммита ДН
Авли предложил президенту Азербайджана изучить возможность строительства НПЗ в Пакистане
АЖД до конца 2019г получит от Alstom еще 8 грузовых локомотивов
АЖД запустили скоростной поезд для перевозок пассажиров в Грузию
Первая группа японских туристов приедет на Курилы 30 октября - Ростуризм
Только у 17% детей в Латвии нет своего "мобильника" - исследование
Пассажирский ж/д маршрут Баку-Бакиханов 27 октября не будет работать - АЖД
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго