В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

Крайне правая испанская партия Vox в субботу в центре Мадрида провела митинг с призывом приостановить автономию Каталонии, сообщает газета "Мундо".
На акцию на площади Колумба пришло около 20 тыс. человек, участники митинга развернули флаг Испании размером 1 тыс. кв. м, говорится в сообщении.
Участники митинга призвали отправить в тюрьму экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Ранее в октябре Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам нескольких лидеров сепаратистского движения, связанных с референдумом в Каталонии в 2017 году, однако Пучдемон в Испанию не вернулся и осужден не был.
Лидер Vox Сантьяго Абаскаль на митинге заявил, что только его партия способна решить проблему Каталонии.
"Никчемности "Народной партии", оппортунизму партии "Граждане", вероломству Социалистической рабочей партии и преступному сепаратизму противостоит только Vox", - цитирует Абаскаля газета "Паис".
Vox занимает жесткую позицию по Каталонии и требует запрета всех партий, выступающих за независимость этого региона". На фоне каталонского кризиса Vox в апреле стала первой крайне правой партией, получившей места в парламенте Испании с 1975 года.
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