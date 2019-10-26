В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

Силы безопасности Ирака в субботу применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада, сообщает Associated Press.
К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.
Накануне в ходе протестов в нескольких городах Ирака погибли 42 человека.
Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Основные участники протестов - молодые мужчины, требующие обеспечить их работой, отмечает AP.
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