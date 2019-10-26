Лавров в разговоре с Помпео призвал воздерживаться от подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии, российский министр призвал воздерживаться от подрыва суверенитета и территориальной целостности САР, сообщает в субботу пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"26 октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова и государственного секретаря США Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны", - говорится в сообщении.
Дипломаты также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений, отмечается в документе.
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