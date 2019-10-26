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Регион 26.10.2019 23:24

Лавров в разговоре с Помпео призвал воздерживаться от подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии, российский министр призвал воздерживаться от подрыва суверенитета и территориальной целостности САР, сообщает в субботу пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"26 октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова и государственного секретаря США Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений, отмечается в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]