Кабул подготовил программу по расширению МТК Лазурит, центральную роль отводит Азербайджану – Гани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» 18-го Саммита движения неприсоединения провел переговоры с афганским коллегой Ашрафом Гани.
В рамках встречи Алиев отметил, что Азербайджан и Афганистан за последние годы достигли успешных результатов. В частности, Алиев отметил, что стороны смогли соединить транспортные пути, отметив при этом международный транспортный коридор (МТК) Lapis lazuli («Лазурит»).
«В рамках этого проекта мы уже получаем грузы. Мы будем продолжать работу в этом направлении», - отметил Алиев, слова которого приводит сайт президента Азербайджана.
«Наблюдается рост объема грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан. В настоящее время мы наладили связь между Афганистаном, Азербайджаном и Европой», - добавил глава Азербайджана.
Также Алиев затронул вопрос важности в поддержке мира в Афганистане. «Мы добились большого прогресса в двусторонних отношениях и в укреплении политических контактов. Азербайджан увеличил число миротворцев в Афганистане. Безопасность, стабильность и прогресс в вашей стране очень важны для нас», - отметил Алиев.
Президент Афганистана Ашраф Гани, в свою очередь отметил, что доволен высокими результатами проделанной работы. Гани выразил заинтересованность в расширении возможностей коридора Лазурит.
«Мы разработали программу по расширению этого коридора, и для нас очень важно, чтобы Баку в этом проекте выступал в качестве центрального узла», - отметил Гани.
Кроме того, глава Афганистана подчеркнул, что прошедшая в октябре в Баку выставка афганских товаров оказалась успешной и выразил заинтересованность сотрудничества соответствующих экономических структур двух стран.
Одним из других важных вопросов для развития двусторонних отношений Гани отметил потенциал в области производства и экспорта строительных материалов.
В ноябре 2017 года Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании транспортного коридора Lapis lazuli, соединяющего эти страны. Национальные железнодорожные и автомобильные магистрали уже образуют его значительную часть. Соглашение направлено на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур.
13 декабря 2018 года на западе Афганистана в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора. В этот же день был запущен первый тест — 9 большегрузных автомобилей, которые последовали до Серхетабада (Кушки), откуда в Международный морской порт города Туркменбаши.
Х.Насирзаде
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