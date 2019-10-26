Кабул подготовил программу по расширению МТК Лазурит, центральную роль отводит Азербайджану – Гани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» 18-го Саммита движения неприсоединения провел переговоры с афганским коллегой Ашрафом Гани.

В рамках встречи Алиев отметил, что Азербайджан и Афганистан за последние годы достигли успешных результатов. В частности, Алиев отметил, что стороны смогли соединить транспортные пути, отметив при этом международный транспортный коридор (МТК) Lapis lazuli («Лазурит»).

«В рамках этого проекта мы уже получаем грузы. Мы будем продолжать работу в этом направлении», - отметил Алиев, слова которого приводит сайт президента Азербайджана.

«Наблюдается рост объема грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан. В настоящее время мы наладили связь между Афганистаном, Азербайджаном и Европой», - добавил глава Азербайджана.

Также Алиев затронул вопрос важности в поддержке мира в Афганистане. «Мы добились большого прогресса в двусторонних отношениях и в укреплении политических контактов. Азербайджан увеличил число миротворцев в Афганистане. Безопасность, стабильность и прогресс в вашей стране очень важны для нас», - отметил Алиев.

Президент Афганистана Ашраф Гани, в свою очередь отметил, что доволен высокими результатами проделанной работы. Гани выразил заинтересованность в расширении возможностей коридора Лазурит.

«Мы разработали программу по расширению этого коридора, и для нас очень важно, чтобы Баку в этом проекте выступал в качестве центрального узла», - отметил Гани.

Кроме того, глава Афганистана подчеркнул, что прошедшая в октябре в Баку выставка афганских товаров оказалась успешной и выразил заинтересованность сотрудничества соответствующих экономических структур двух стран.

Одним из других важных вопросов для развития двусторонних отношений Гани отметил потенциал в области производства и экспорта строительных материалов.

В ноябре 2017 года Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании транспортного коридора Lapis lazuli, соединяющего эти страны. Национальные железнодорожные и автомобильные магистрали уже образуют его значительную часть. Соглашение направлено на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур.

13 декабря 2018 года на западе Афганистана в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора. В этот же день был запущен первый тест — 9 большегрузных автомобилей, которые последовали до Серхетабада (Кушки), откуда в Международный морской порт города Туркменбаши.

Х.Насирзаде