Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.10.2019 23:16

Авли предложил президенту Азербайджана изучить возможность строительства НПЗ в Пакистане

Президент Пакистана Ариф Авли в субботу на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Ильхам Алиевым предложил Баку рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в пакистанском порту Гвадар.

«Мы должны уделять вниманию увеличению торговли, а также развитию сотрудничества в ряде направлений. Считаю, что у нас есть хорошая возможность сотрудничать в сферах образования и здравоохранения. Кроме этого, Азербайджан обладает колоссальным опытом в нефтяной сфере. Поэтому я хочу предложить изучить возможность создания НПЗ в морском порту Гвадар», - сказал Авли, слова которого приводит сайт президента Азербайджана.

Авли также предложил рассмотреть возможность сотрудничества в сфере транспортных коридоров и в других сферах.

Азербайджан обладает опытом строительства НПЗ за рубежом. В октябре 2018 года компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в строй НПЗ STAR в Турции. Инвестиции в проект составили $6,3 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, НПЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]