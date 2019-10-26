Авли предложил президенту Азербайджана изучить возможность строительства НПЗ в Пакистане

Президент Пакистана Ариф Авли в субботу на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Ильхам Алиевым предложил Баку рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в пакистанском порту Гвадар.
«Мы должны уделять вниманию увеличению торговли, а также развитию сотрудничества в ряде направлений. Считаю, что у нас есть хорошая возможность сотрудничать в сферах образования и здравоохранения. Кроме этого, Азербайджан обладает колоссальным опытом в нефтяной сфере. Поэтому я хочу предложить изучить возможность создания НПЗ в морском порту Гвадар», - сказал Авли, слова которого приводит сайт президента Азербайджана.
Авли также предложил рассмотреть возможность сотрудничества в сфере транспортных коридоров и в других сферах.
Азербайджан обладает опытом строительства НПЗ за рубежом. В октябре 2018 года компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в строй НПЗ STAR в Турции. Инвестиции в проект составили $6,3 млрд.
А.Азизов
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