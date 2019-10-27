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Дальнее зарубежье 27.10.2019 10:58

Первая партия британской тяжелой техники для учений НАТО будет доставлена в Эстонию в воскресенье

В Эстонию в военный городок Тапа (Tapa) на учения НАТО Tractable в воскресенье прибудет первая партия тяжелой боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

"Британских солдат отправится приветствовать министр обороны Юри Луйк (Juri Luik), который также ознакомится с ходом учений Tractable," отметили в главном штабе.

Как сообщил ранее главный штаб, всего на учения из Великобритании направлено около 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.

21 октября техника уже прибыла морем в порт Эмден (Emden) в Германии и в настоящее время перемещается по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.

Как отметил майор Титус Джордан (Titus Jordan) из сухопутных войск Великобритании, "учения Tractable позволят продемонстрировать возможность Соединенного королевства повысить уровень безопасности государств Балтии путем быстрой и масштабной доставки частей".

"Эстонии в контексте учений отводится роль принимающего государства. Это означает, что мы должны обеспечить прием и передвижение прибывающих союзников в назначенные пункты," - сказал руководитель учений с эстонской стороны майор Тамбет Мяэ (Tambet Mae).

Кроме различных тренировок в ходе учений будет высажен также парашютный десант.

Учения Tractable пройдут в конце октября - начале ноября и будут проходить в Эстонии впервые.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в главном штабе.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УЧЕНИЯ, ПРИБЫТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]