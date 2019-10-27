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Дальнее зарубежье 27.10.2019 13:22

Правительственные силы Афганистана отбили наступление талибов на центр провинции Фарьяб, уничтожено более 50 экстремистов

В ходе отражения атаки группировки Талибан в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась в вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", - сообщил Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана отбили крупное наступление талибов на центр провинции Фарьяб.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]