Правительственные силы Афганистана отбили наступление талибов на центр провинции Фарьяб, уничтожено более 50 экстремистов

В ходе отражения атаки группировки Талибан в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана за ночь убито 53 экстремиста, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.
"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась в вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", - сообщил Резаи.
По его словам, в ходе боя ранены четверо военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана отбили крупное наступление талибов на центр провинции Фарьяб.
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