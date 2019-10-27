В Сирию доставлены бронеавтомобили для российской военной полиции - Минобороны РФ

На авиабазу Хмеймим в Сирии самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" доставлены в Сирийскую Арабскую Республику с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Отмечается, что в ближайшее время военная техника совершит марш на север страны, где подразделения российской военной полиции будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего приступят к совместному с турецкими подразделениями патрулированию в назначенных районах в соответствии с положениями Меморандума между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанного в Сочи 22 октября.
"Бронеавтомобили предназначены для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой на основе мультиплексной проводной системы связи, а также кондиционерами, что немаловажно в условиях жаркого климата", - говорится в сообщении.
Военнослужащие военной полиции уже приступили к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования. В Сирию направлены наиболее подготовленные военнослужащие, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе, и имеющие опыт подобных операций.
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