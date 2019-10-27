Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.10.2019 14:34

В Сирию доставлены бронеавтомобили для российской военной полиции - Минобороны РФ

На авиабазу Хмеймим в Сирии самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" доставлены в Сирийскую Арабскую Республику с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в ближайшее время военная техника совершит марш на север страны, где подразделения российской военной полиции будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего приступят к совместному с турецкими подразделениями патрулированию в назначенных районах в соответствии с положениями Меморандума между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанного в Сочи 22 октября.

"Бронеавтомобили предназначены для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой на основе мультиплексной проводной системы связи, а также кондиционерами, что немаловажно в условиях жаркого климата", - говорится в сообщении.

Военнослужащие военной полиции уже приступили к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования. В Сирию направлены наиболее подготовленные военнослужащие, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе, и имеющие опыт подобных операций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БРОНЕАВТОМОБИЛИ, ДОСТАВКА


Похожие новости


Песков: если курды не отойдут вглубь Сирии, они окажутся "один на один" с турками, россияне и сирийцы не будут их разделять Нефтяные объекты на северо-востоке Сирии должен контролировать Дамаск - МИД РФ Встреча Путина и Эрдогана должна внести ясность в вопрос контроля за нефтеносными районами к востоку от Евфрата в Сирии - МИД РФ Операция Турции нарушает территориальную целостность Сирии - МИД РФ Назначенные на вторник переговоры Эрдогана и Путина имеют большое значение в связи с ситуацией в Сирии - Чавушоглу В Совбезе РФ считают, что военная операции Турции в Сирии не будет длительной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]