Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели лидера ИГ

Судмедэксперты США работают над тем, чтобы проверить информацию о ликвидации лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщают в воскресенье американские СМИ.
Предполагается, что он был уничтожен во время операции американских сил специального назначения в сирийской провинции Идлиб - недалеко от границы с Турцией. Согласно данным СМИ, главарь террористов носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки.
Источники телеканала Fox News подтвердили, что США удалось уничтожить одного из лидеров террористов, не назвав его имени.
В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто важное". Предполагается, что он имел в виду именно гибель аль-Багдади.
Позже в воскресенье Трамп сделает важное объявление. Как ожидают американские журналисты, он официально объявит о смерти лидера ИГ.
Со своей стороны, близкие к сирийской оппозиции очевидцы опубликовали кадры, на которых, как считается, видна спецоперация по ликвидации аль-Багдади. Судя по этим кадрам, в операции принимали участие несколько боевых самолетов и вертолетов.
CNN приводит слова очевидца, заявившего, что "после полуночи мы услышали, как летят многочисленные боевые самолеты и вертолеты. Я видел четыре вертолета, однако на самом деле их могло быть и больше: было темно и было сложно все разглядеть. Я слышал вдалеке звуки стрельбы из пулеметов, взрывов. Это продолжалось около получаса".
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