Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.10.2019 17:00

Курдские ополченцы сообщают об успешной совместной боевой операции с США

В командовании Сирийских демократических сил (СДС) заявили в воскресенье о проведении важной совместной боевой операции с США.

"Прошла успешная и историческая операция, основанная на нашей совместной с США работе по сбору разведданных", - написал в твиттере командующий СДС Мазлум Абди.

Кроме того, представитель этого военизированного формирования Мустафа Бали написал в своем твиттер-аккаунте: "Наши силы провели успешную и эффективную операцию. Это еще один пример возможностей СДС в том, что касается борьбы против терроризма".

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами из глобальной коалиции для борьбы против терроризма ИГ".

Ни Мазлум, ни Бали не уточнили, о какой именно операции идет речь. Ряд СМИ предполагает, что речь может идти об операции близ границы с Турцией, в ходе которой, вероятно, погиб главарь группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

СДС - группировка, ядро которой составляют бойцы-курды. Она действует на севере Сирии.

Ранее американские СМИ сообщили о ликвидации в ходе спецоперации американских военных на севере Сирии аль-Багдади. Ожидается, что позже в воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявит о гибели этого террориста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, США


Похожие новости


Песков: если курды не отойдут вглубь Сирии, они окажутся "один на один" с турками, россияне и сирийцы не будут их разделять Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне МИД РФ отвергает обвинения в предательстве Россией курдов на севере Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]