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Регион 27.10.2019 18:16

В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

В министерстве обороны Турции заявили, что обменивались с США разведданными перед американской спецоперацией в Идлибе.

"Перед операцией США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись координация и обмен информацией между военными обеих стран", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В Анкаре не уточнили, действительно ли в ходе спецоперации был убит главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

В свою очередь, иракские военные, по сообщению CNN, также заявили, что обменивались информацией с США, заверив, что задачей была именно ликвидация аль-Багдади.

Ранее курды из Сирийских демократических сил сообщили, что в ходе этой операции действовали вместе с военными США. При этом представитель СДС заявил в соцсетях, что Анкара заранее не была проинформирована об операции, так как, по его данным, недавно лидер ИГ побывал в Турции - в городе Рейханлы.

Ожидается, что позже в воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявит о гибели аль-Багдади.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]