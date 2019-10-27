Афганские военные сообщают о ликвидации главаря талибов приграничного с Туркменистаном уезда

В Афганистане ликвидирован главарь талибов приграничного с Туркменистаном уезда.

Полевой командир талибов в уезде Каркин провинции Джаузджан и еще 13 боевиков были убиты в столкновении с правительственными силами минувшей ночью, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-центре 209 корпуса афганской национальной армии.

"В результате боестолкновения, которое произошло в ночь на воскресенье на территории уезда Мардьян убиты 14 террористов, в том числе и теневой глава талибов в уезде Каркин (граничит с Туркменистаном - ИФ), еще восемь террористов ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из мирных жителей в ходе боестолкновения не пострадал.