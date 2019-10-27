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Дальнее зарубежье 27.10.2019 20:05

Афганские военные сообщают о ликвидации главаря талибов приграничного с Туркменистаном уезда

В Афганистане ликвидирован главарь талибов приграничного с Туркменистаном уезда.

Полевой командир талибов в уезде Каркин провинции Джаузджан и еще 13 боевиков были убиты в столкновении с правительственными силами минувшей ночью, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-центре 209 корпуса афганской национальной армии.

"В результате боестолкновения, которое произошло в ночь на воскресенье на территории уезда Мардьян убиты 14 террористов, в том числе и теневой глава талибов в уезде Каркин (граничит с Туркменистаном - ИФ), еще восемь террористов ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из мирных жителей в ходе боестолкновения не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]