Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Помимо ряда двусторонних вопросов стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении Деммер.

По словам представителя правительства, Меркель и Эрдоган договорились оставаться по этому вопросу в "тесном контакте".