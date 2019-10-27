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Дальнее зарубежье 27.10.2019 20:26

Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Помимо ряда двусторонних вопросов стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении Деммер.

По словам представителя правительства, Меркель и Эрдоган договорились оставаться по этому вопросу в "тесном контакте".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]